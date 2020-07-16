Англия

Наставник "канониров" рассказал о необходимости укрепления.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился переживаниями о возможности усилить состав после победы над Ливерпулем (2:1) в 36-м туре АПЛ.

"Не знаю, будут ли у нас средства на усиление состава. Трансферы – большая проблема. Мы видим, как Ливерпуль выстроил состав, и в этом нет магии. Для усиления состава нужны качественные игроки. Нам нужен более глубокий состав, чтобы участвовать в чемпионате. И это будет вызовом для нас", – рассказал Артета в комментарии Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Арсенал впервые обыграл команду Клоппа в рамках АПЛ.