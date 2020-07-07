Англия

Элдер Кошта подписал полноценный контракт с Лидсом.

Лидс выкупил контракт арендованного у Вулверхэмптона Элдера Кошты и подписал с португальцем контракт до лета 2024 года — сообщил официальный сайт "белых".

26-летний вингер национальной сборной Португалии (1 матч, 1 гол) выступал за Бенфику (1 матч во всех турнирах, 0 голов), Депортиво (6, 0), Монако (28, 5), Вулверхэмптон (109, 19) и Лидс (40, 4).

Лидс лидирует в Чемпионшипе и практически наверняка в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге.