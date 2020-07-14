Англия

Оливер Кейси связал свою судьбу с Лидсои до лета 2023 года.

Преспективный центральный защитник Оливер Кейси подписал новый контракт с Лидсом — сообщил официальный сайт клуба.

Потенциальный новичок Премьер-лиги и его 19-летний воспитанник заключили соглашение до 30 июня 2023 года.

Оливер является одним из лидеров молодежной команды (U-23) “белых» и регулярно привлекается Марсело Бьелсой к первой команде, в которой он дебютировал, выйдя на замену в матче против Хаддерсфилда.