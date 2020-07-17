Англия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, когда матчи вновь будут проходить со зрителями.

Борис Джонсон сообщил, что до октября 2020 года массового возвращения зрителей на спортивные соревнования не будет — сообщает ВВС.

По словам премьер-министра Великобритании, "пилотные" соревнования со зрителями будут проводиться уже с конца июля.

Планируется, что это будут два товарищеских матча по крикету между сборными Суррея и Миддлсекса 26 и 27 июля, чемпионат мира по снукеру, который начнется 31 июля, и скачки в Гудвуде 1 августа.

Дальнейшие "пилотные" матчи, в том числе и футбольные, определятся позже.

Руководство АПЛ и АФЛ поддержали решение Джонсона, хотя и выразили надежду, что в случае успеха "пилотных проектов" стадионы откроются для болельщиков еще до октября.