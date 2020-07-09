Украина

Глава УАФ рассказал о желании открыть стадионы для зрителей.

Президент УАФ Андрей Павелко поделился информацией о том, когда болельщики смогут посещать поединки украинской Премьер-лиги.

"Мы продолжаем работу над тем, чтобы вернуть болельщиков. Вплотную работаем с министерством здравоохранения, Максимом Степановым и Виктором Ляшко. Мы имеем все шансы, чтобы в этом или следующем туре мы могли открыть для болельщиков 25% от вместимости стадиона.

Я думаю, что это все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и решения МОЗ. Но мы каждый день на связи, чтобы уже в ближайшие туры вернуть наших болельщиков на стадион", – рассказал Павелко в интервью телеканалу Футбол.

Ранее Павелко отметил судейство Екатерины Монзуль в финале Кубка Украины.