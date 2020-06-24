Нидерланды. Новость

Уже с первого июля фанаты снова смогут поддерживать свои команды, но с ограничениями.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рутте заявил, что с первого июля футбольные болельщики смогут снова посещать стадионы. Однако они должны будут придерживаться ряда мер ради предотвращения распространения коронавируса. В частности, нужно будет соблюдать дистанцию в полтора метра, а пение будет запрещено.

"Если на стадионах будут петь, то все просто – стадионы снова закроют. Если вы кричите или громко поете, шансы распространения вируса очень высоки", — цитирует Рутте VI.nl.

"Я понимаю, что это звучит ужасно, но всевозможные исследования показывают, что даже на открытом воздухе вирус быстро распространяется в таких ситуациях".

Нидерландская футбольная ассоциация планирует начать Эредивизи во вторую неделю сентября, поскольку в первую запланированы матчи Лиги наций. Скорее всего, чемпионат начнется 12 сентября и продлится в 20202 до 23 декабря. После небольшого перерыва соревнования возобновятся 9 января, чтобы закончиться 16 мая.

Сезон-2019/20 в Нидерландах был завершен досрочно — без определения чемпиона и вылета. Однако в следующем сезоне Аякс будет играть в еврокубках на правах команды, которая заняла бы первое место — он лидировал в таблице, опережая АЗ по дополнительным показателям.