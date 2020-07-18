Англия

Испанец прокомментировал слухи относительно своего бывшего подопечного.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своим мнением о слухах, которые связывают Тиаго Алькантару с Ливерпулем.

Испанский наставник работал с центральным хавбеком в Барселоне и Баварии и считает, что он может добиться успеха и в АПЛ.

"Не сомневаюсь, что Тиаго заиграет в АПЛ. Игрок, который играл в Барселоне и Баварии сможет играть и в Премьер-лиге. Конечно, он сможет заиграть. Он исключительный игрок, но я не знаю, какие у него планы", – приводит слова Гвардиолы портал Goal.

Ранее сообщалось, что Бавария требует у Ливерпуля 40 млн евро за Тиаго.

В этом сезоне 29-летний игрок провел 36 поединков в футболке "красных", отличившись тремя голами и двумя ассистами.