Германия

Мюнхенцы готовы к продаже испанского хавбека.

Руководство Баварии готово выслушать предложения о продаже полузащитника Тиаго Алькантару в будущее трансферное окно, сообщает Goal.

По данным источника, мюнхенцы намерены выручить с продажи хавбека 40 миллионов евро. Главным претендентом на игрока остается Ливерпуль.

Отмечается, что "красные" заинтересованы в испанском футболисте, но не готовы платить такую сумму, желая предложить лишь 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль может позволить себе Алькантару в случае продажи своего футболиста.