Мюнхенцы готовы к продаже испанского хавбека.
Тиаго Алькантара, getty images
15 июля 2020, 23:32
Руководство Баварии готово выслушать предложения о продаже полузащитника Тиаго Алькантару в будущее трансферное окно, сообщает Goal.
По данным источника, мюнхенцы намерены выручить с продажи хавбека 40 миллионов евро. Главным претендентом на игрока остается Ливерпуль.
Отмечается, что "красные" заинтересованы в испанском футболисте, но не готовы платить такую сумму, желая предложить лишь 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль может позволить себе Алькантару в случае продажи своего футболиста.