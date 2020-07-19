Англия

Главный тренер Манчестер Сити — о матче против Арсенала.

В полуфинале Кубка Англии "горожане" уступили "канонирам" и покинули турнир. Ход встречи прокомментировал Пеп Гвардиола.

"Мы оказались не готовы в достаточной степени и сыграли не лучшим образом. Когда ты проводишь не лучшие 90 минут в полуфинале, то поражение может случиться. Мы сыграли плохо, мы тоже люди. Арсенал играл хорошо, такое случается".

"Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Нам не удалось изменить подход, мы не сумели", — приводит слова Пеп Гвардиолы BBC.

В финале Кубка Англии Арсенал сыграет против победителя пары Челси / Манчестер Юнайтед.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Арсенал – Манчестер Сити.