Германия

Англичанин мог оказаться в немецкой Бундеслиге прошлым летом.

Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд входит в сферу интересов дортмундской Боруссии и прошлым летом мог отправиться на Сигнал Идуна Парк. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, "красные дьяволы" около года назад делали предложение по вингеру Джейдону Санчо и, что более интересно, "шмели" в ответ захотели заполучить Мейсона Гринвуда.

Обе сделки так и не было завершены, так как Манчестер Юнайтед не собирался расставаться со своим 18-летним воспитанником. В конечном итоге Гринвуд поставил подпись под новым долгосрочным контрактом с манкунианцами, а Санчо остался еще на один сезон в Боруссии.

Что касается нынешний ситуации, руководство "шмелей" понимает, что МЮ ни при каких условиях не продаст Гринвуда. Также в Дортмунде не будут рассматривать предложения по Санчо, пока клубы не выйдут из финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что сам Джейдон Санчо заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед. Трансфер 20-летнего англичанина оценивается как минимум в 110 миллионов евро.

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