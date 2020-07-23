Предлагаем вашему вниманию кадры из раздевалки мерсисайдцев.
Ливерпуль с чемпионским трофеем, Getty Images
23 июля 2020, 09:39
В матче 37-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль одержал домашнюю победу над Челси со счетом 5:3.
По окончании поединка состоялась церемония награждения, когда команда Юргена Клоппа получила чемпионский трофей и золотые медали.
После награждения на поле футболисты Ливерпуля продолжили празднование в раздевалке.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль не проигрывает на своем поле в АПЛ три сезона подряд.