Англия

Предлагаем вашему вниманию кадры из раздевалки мерсисайдцев.

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль одержал домашнюю победу над Челси со счетом 5:3.

По окончании поединка состоялась церемония награждения, когда команда Юргена Клоппа получила чемпионский трофей и золотые медали.

После награждения на поле футболисты Ливерпуля продолжили празднование в раздевалке.



Ранее сообщалось, что Ливерпуль не проигрывает на своем поле в АПЛ три сезона подряд.