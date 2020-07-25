Англия

Полузащитник Наполи Аллан близок к переходу в Эвертон.

Эвертон не оставляет надежд подписать полузащитника Наполи Аллана и увеличил предлагаемую за бразильца сумму — сообщает Football Italia со ссылкой на Il Mattino.

Последнее предложение "ирисок" составляет 38 миллионов евро, в то время, как неаполитанцы, прошлым летом оценившие Аллана в 50 миллионов евро, хотят получить порядка 40-45 миллионов. Разницу между суммами Эвертон предлагает включить в контракт в виде возможных бонусов.

Два года назад Аллана едва не купил ПСЖ, однако президент Наполи Аурелио Де Лаурентис в последний момент наложил запрет на трансфер.

29-летний бразилец (9 матчей за национальную сборную), которого Transfermarkt оценивает в 32 миллиона евро, выступал за Васку да Гама (73 матча во всех турнирах, 1 гол), Удинезе (116, 2) и Наполи (210, 10).