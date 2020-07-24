Германия

Будущее испанского хавбека находится под вопросом.

Полузащитника Баварии Тиаго Алькантару в последнее время регулярно связывали с уходом в другой клуб, а главным претендентом на его подписание назывался Ливерпуль.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, мюнхенский гранд получил множество запросов от других команд, которые хотели разузнать информацию о возможности оформления трансфера 29-летнего испанца, но никаких официальных предложений не поступало.

Таким образом, если Ливерпуль и рассматривает вариант с переходом Алькантаре, но пока решительных действий от него не было.

Ранее сообщалось, что Бавария планирует выручить с продажи испанского хавбека 40 миллионов евро, тогда как в прессе фигурировали 20-30 миллионов евро, которые готовы заплатить мерсисайдцы.