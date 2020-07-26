"Нерадзурри" планируют сохранить аргентинца.
Лаутаро Мартинес, getty images
26 июля 2020, 11:42
Джузеппе Маротта рассказал о планах Интера относительно продления контракта Лаутаро Мартинеса.
"Интер собирается продлить контракт со многими игроками, включая Лаутаро Мартинеса. Мы будем действовать спокойно. Ему нравится носить футболку Интера, и мы рады его видеть. Мы скоро встретимся с ним и другими игроками", — приводит слова Маротты Marca.
Текущий контракт Лаутаро Мартинеса с Интером действителен до лета 2023 года.
Напомним, что помимо Барселоны к аргентинскому нападающему приписывали интерес Манчестер Сити.