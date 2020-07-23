Италия

Тренер "нерадзурри" прокомментировал выступления аргентинца.

Главный тренер Интер Антонио Конте поделился своим мнением о ситуации с нападающим Лаутаро Мартинесом, интерес к которому проявляют Барселона и Ман Сити.

"Лаутаро? Я не верю, что различные слухи отвлекают его. Он еще молод и проводит первый сезон в качестве ключевого игрока. Он проходит стадию развития, у него могут быть позитивные и негативные моменты.

Важно, что он тренируется в полную силу и с уважением относится к тренерскому штабу и одноклубникам. Мы довольны ним. Что будет в будущем? Такие разговоры раздражают. Он хорошо выступает в Интере", – рассказал Конте в комментарии сайту журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В этом сезоне 22-летний игрок провел 42 поединка в футболке "нерадзурри", забив 18 голов и совершив 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что Интер требует у Барселоны 90 млн евро за Лаутаро.