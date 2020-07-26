Англия

Главный тренер лондонцев высказался перед матчем последнего тура.

Фрэнк Лампард требует от своих игроков небольшую самоуверенность, которая нужна для достижения целей.

"Мне кажется, чувство превосходства, легкая самоуверенность – очень неплохое качество, если рассматривать его с точки зрения того, как игрок может подходить к футбольному матчу, или как эту встречу может воспринимать тренер, потому что от тебя многого ждут, критикуют все, что может показаться не совсем верным.

Если ты не испытываешь легкой самоуверенности и не чувствуешь веры в то, что ты делаешь, то внешнее влияние может негативно сказаться на тебе, и ты не сможешь нормально выполнять свою работу", — приводит слова Лампарда официальный сайт Челси.

В заключительном матче АПЛ "пенсионеры" встретятся с Вулверхэмптоном. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.