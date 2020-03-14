Англия

Решение тренера Лидса не вызвало поддержки у игроков и медицинского персонала клуба.

Марсело Бьелса считает, что несмотря на остановку футбола в Англии до 4 апреля, игроки Лидса должны продолжать тренироваться — утверждает Fox Sports.

Медицинская служба "белых" против такого решения и, вместе с футболистами, надеется на то, что на встрече представителей клубов и руководства Английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги, запланированной на вторник, 17 марта, будет принят официальный запрет на тренировки во время карантина.

Ранее сообщалось, что в Италии врачи футбольных команд решили увольняться в знак протеста, если клубы будут заставлять игроков тренироваться во время эпидемии.

Также появилась информация, что если сезон в Англии не будет доигран, лидирующие в Чемпионшипе Лидс и Вест Бромвич получат путевки в АПЛ.

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