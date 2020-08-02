Англия

Наставник Арсенала высказался о триумфе в финале Кубка Англии.

Арсенал вышел победителем из противостояния с Челси и стал обладателем 14-го Кубка Англии в своей истории, что является рекордным показателем. Наставник "канониров" Микель Артета поделился эмоциями после завоевания своего первого трофея в качестве главного тренера.

"Я должен сказать Пепу спасибо во всех отношениях, потому что я стал главным тренером во многом благодаря ему. Если бы кто-то сказал мне, когда я начинал, что мне придется пройти через это... Просто посмотрите на атмосферу в этой раздевалке и на то, что мы создаем – вот чем я больше всего горжусь".

"Мы невероятным способом завершили сезон, который получился для нас действительно странным. Меня привезли сюда с целью вернуть Арсенал туда, где он должен быть, а именно выигрывать трофеи. Поэтому большое спасибо клубу и болельщикам за то, что доверились мне, и игрокам за то, что продемонстрировали волю к победе", — заявил Артета в эфире телеканала BT Sport.

Отметим, что триумф в Кубке Англии предоставил "канонирам" право на участие в групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2020/21. На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Арсенал — Челси.