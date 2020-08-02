Арсенал собирается подписать Диего Карлоса из Севилья, сообщает The Telegraph.

В игроке лично заинтересован Микель Артета, который ищет усиление для центра обороны своей команды на следующий сезон.

Диего Карлос в этом сезоне провел 40 поединков за Севилью, отметившись двумя забитыми голами.

"Канонирам" придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны топ-клубов. За игроком охотятся Бавария и Манчестер Сити