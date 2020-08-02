Бразильский защитник может перебраться в стан "канониров".
фото getty images
02 августа 2020, 15:15
Арсенал собирается подписать Диего Карлоса из Севилья, сообщает The Telegraph.
В игроке лично заинтересован Микель Артета, который ищет усиление для центра обороны своей команды на следующий сезон.
Диего Карлос в этом сезоне провел 40 поединков за Севилью, отметившись двумя забитыми голами.
"Канонирам" придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны топ-клубов. За игроком охотятся Бавария и Манчестер Сити