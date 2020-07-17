Бразильский защитник привлек внимание еще одного топ-клуба.
Диего Карлос, фото getty images
17 июля 2020, 12:11
Бавария собирается подписать защитника Севильи Диего Карлоса, сообщает sueddeutsche.
Чемпион Германии видит в бразильце замену для Жерома Боатенга, контракт которого с клубом действителен до лета 2021-го года.
Защитник в этом сезоне провел 40 поединков за Севилью, отметившись двумя забитыми голами.
Напомним, что на Диего Карлоса также претендует Манчестер Сити. В игроке лично заинтересован Гвардиола.