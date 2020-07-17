Германия

Бразильский защитник привлек внимание еще одного топ-клуба.

Бавария собирается подписать защитника Севильи Диего Карлоса, сообщает sueddeutsche.

Чемпион Германии видит в бразильце замену для Жерома Боатенга, контракт которого с клубом действителен до лета 2021-го года.

Защитник в этом сезоне провел 40 поединков за Севилью, отметившись двумя забитыми голами.

Напомним, что на Диего Карлоса также претендует Манчестер Сити. В игроке лично заинтересован Гвардиола.