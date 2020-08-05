Англия

"Пчелы" в очередной раз потерпели неудачу и задержатся в Чемпионшипе.

В финале плей-офф за выход в Премьер-лигу между собой встречались Брентфорд и Фулхэм.

"Дачники" сумели одолеть своего оппонента в овертаймах, благодаря дублю от Джо Брайна.

Это означает, что Фулхэм возвращается в АПЛ спустя один сезон, а Брентфорд потерпел очередную неудачу – уже девятую подряд для клуба, когда он пытался получить повышение в классе.

Попытки Брентфорда получить повышение в классе – это самые неудачные кампании плей-офф в английском футболе.

Напомним, что в АПЛ, помимо Фулхэма, также вышли Лидс и Вест Бромвич.