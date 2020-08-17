В Арсенале довольны добытым трофеем.
Винай Венкатешам, фото Арсенал
17 августа 2020, 09:24
Исполнительный директор Арсенала Винай Венкатешам заявил, что трофеи удовлетворят потребности фанатов.
"Нам повезло, что за нами следуют сотни миллионов страстных фанатов по всему миру, и у нас есть выдающаяся история успеха".
"Наши болельщики ожидают и требуют, чтобы этот футбольный клуб выигрывал трофеи и был на высоте как здесь, в Англии, так и в Европе. То, что меня поддерживает, — это оправдание ожиданий и выполнение требований наших фанатов".
"Мы нетерпеливы. Мы знаем, что мы не там, где хотим быть, и мы нетерпеливы, потому что мы хотим попасть туда, где хотим оказаться, как можно быстрее. Я думаю, что ключевой сигнал для наших фанатов заключается в том, что мы все хотим одного и того же", — сказал директор официальному сайту Арсенала.
Ранее сообщалось, что клуб близок к тому, чтобы заключить новый контракт с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.