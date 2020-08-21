Англия

Капитан Манчестер Юнайтед попал в неприятную ситуацию.

Гарри Магуайр был задержан на греческом острове Миконос из-за драки около одного из баров, сообщает Protothema.

Источник утверждает, что капитан Манчестер Юнайтед вступил в конфликт с английскими туристами, а полиция попыталась успокоить участников.

Тем не менее, Магуайр не подчинился правоохранительным органам и был задержан за это, как и остальные участники конфликта.

Артур Мело тоже не смог провести отпуск без происшествий — бразилец попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения.