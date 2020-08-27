Англия

"Горожане" хотят подписать хавбека Гремио.

Полузащитник Гремио Диего Роза попал в сферу интересов Манчестер Сити, информирует PA Sport.

"Горожане" следят за юным хавбеком и попытаются заполучить его в ближайшее время. По информации источника, бразилец уже согласовал личные условия с руководством Сити, но английский клуб не сможет завершить трансфер до октября, когда игроку исполнится 18 лет.

Роза провел 11 матчей и забил 2 гола в составе сборной Бразилии U-17, став с командой чемпионом мира в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Ман Сити оценивает возможность подписания нападающего Барселоны Лионеля Месси.