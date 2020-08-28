Англия

"Канониры" намерены сделать ставку на Бернда Лено.

Вратарь Арсенала Эмильяно Мартинес может покинуть Эмирейтс Стэдиум в текущее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 27-летний аргентинец, который успешно заменил тогда еще травмированного Бернда Лено после карантина, намерен стать первым номером в команде, однако этого в стане "канониров" ему гарантировать не могут.

Дело в том, что Микель Артета хочет сделать ставку на вышеупомянутого Лено. Арсенал готов расстаться с Эмильяно за 20 миллионов фунтов, но аргентинский голкипер надеется, что клуб пойдет на уступки и согласится отпустить его за сумму вдвое меньше.

В сезоне-2019/20 Эмильяно Мартинес провел 23 поединка во всех турнирах за Арсенал, в которых пропустил 24 гола и 9 матчей провел на ноль.