Англия

Джек Харрисон, принадлежащий Манчестер Сити, в сезоне-2020/2021 будет выступать за Лидс.

Лидс и Манчестер Сити согласовали аренду 23-летнего Джека Харрисона — сообщил официальный сайт "белых".

Харрисон последние два сезона уже выступал за Лидс на правах аренды, и теперь сможет реализовать свою мечту — сыграть в Премьер-лиге.

Арендное соглашение сроком на один сезон предусматривает возможность выкупа футболиста, который может сыграть как на позиции вингера, так и атакующего центрального полузащитника.

Джек познавал азы футбольного мастерства в академиях Ливерпуля и Манчестер Сити, однако затем отправился на учебу в США и профессиональную карьеру начал в Нью-Йорк Сити (60 матчей во всех турнирах, 14 голов). После этого в январе 2018 года Манчестер Сити выкупил его контракт за 4 миллиона евро и отправил в аренду сначала в Миддлсбро (4, 0), а затем в Лидс (89, 10).

На счету Харрисона 2 матча за молодежную сборную Англии (U-21).