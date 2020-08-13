Англия

Чарли Аллен получил шанс дебютировать в английской Премьер-лиге.

Лидс подписал контракт до 30 июня 2023 года с нападающим Чарли Алленом — сообщил официальный сайт новичка АПЛ.

Финансовые детали перехода 16-летнего футболиста из североирландского Линфилда не разглашаются.

Аллен вошел в книгу рекордов воспитавшего его клуба, дебютировав в первой команде в возрасте 15-ти лет — самый юный игрок в истории Линфилда.

Всего в составе Линфилда Чарли сыграл 4 матча (0 голов). В его активе 4 матча за юношескую (U-17) сборную Северной Ирландии (1 гол).