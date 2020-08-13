Англия

Джейми Шеклетон связал свою судьбу с Лидсом до лета 2024 года.

Лидс продлил контракт с 20-летним полузащитником Джейми Шеклетоном — сообщил официальный сайт йоркширцев.

Воспитанник "белых", занимавшийся в академии Лидса с семи лет и дебютировавший в первой команде в августе 2018 года, подписал новое четырехлетнее соглашение с клубом.

Джейми провел в составе Лидса 48 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. На его счету 3 матча (0 голов) в составе молодежной сборной Англии (U-20).