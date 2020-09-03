Англия

Клубы поборются за молодого вингера.

Полузащитник Вест Хэма Грэйди Диангана попал в сферу интересов Астон Виллы и Фулхэма, сообщает Sky Sports.

Клубы следят за молодым вингером и попытаются приобрести его в межсезонье. Стоимость англичанина оценивается в сумму около 18 миллионов фунтов.

Диангана является воспитанников Вест Хэма, дебютировав в первой команде в сентябре 2018-го. В минувшем сезоне 22-летний игрок выступал на правах аренды в Вест Бромвиче, где провел 31 поединок, отличившись восемью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла близка к подписанию голкипера Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро.