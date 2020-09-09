Англия

Хавбек присоединился к новой команде после перехода.

Полузащитник Донни ван де Беек прибыл в расположение Манчестер Юнайтед и приступил к тренировкам с командой, сообщает официальный сайт английского клуба.

После завершения международного перерыва ван де Беек приехал на тренировочную базу МЮ, где познакомился с главным тренером Оле Гуннаром Солскьяером и новыми партнерами по команде. После этого 23-летний игрок принял участие в командной тренировке.

Манчестер Юнайтед объявил о подписании ван де Беека в начале сентября, заплатив за него Аяксу 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник будет выступать в составе "красных дьяволов" под 34-м номером.