Англия

Украинский вингер получил место в старте на поединок Кубка лиги.

Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе Вест Хэма в поединке 1/32 финала Кубка английской лиги против Чарльтона.

Отметим, что также место в основе получили Себастьян Алле и Фелипе Андерсон, которые в матче АПЛ против Ньюкасла остались в запасе.

Матч Вест Хэм — Чарльтон начнется в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, что Ярмоленко вышел на замену против Ньюкасла и спустя несколько минут заработал желтую карточку.