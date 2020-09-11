Украина

Главный тренер "молотобойцев" прокомментировал будущее украинца.

Дэвид Мойес ничего не знает о трансфере Андрея Ярмоленко в другой клуб. Шотландец высоко оценивает труд вингера во благо команды.

"Возможный уход Ярмоленко? Я ничего об этом не слышал. В разное время Ярмоленко сделал для нас большой вклад. Я ничего не знаю об этом", — приводит слова Мойеса официальный сайт "молотобойцев".

В сезоне-2019/20 украинский вингер провел в футболке "молотобойцев" 23 поединка в АПЛ, в которых он забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что последние слухи связывали Андрея Ярмоленко с переходом в китайский Шаньдун Лунэн.