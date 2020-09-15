Мадридцы желают заполучить английского полузащитника.
Деле Алли, фото getty images
15 сентября 2020, 21:59
Реал хочет воспользоваться интересом Тоттенхэма к Гарету Бэйлу и начать переговоры по Деле Алли, сообщает The Telegraph.
Источник также отмечает, что "шпорам" придется выдержать конкуренцию за валлийца со стороны Манчестер Юнайтед.
Деле Алли в прошлом сезоне провел 38 поединков в футболке Тоттенхэма, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами.
Напомним, что Реал готов ради ухода Бэйла выплачивать половину его зарплаты.