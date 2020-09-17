Мерсисайдцы близки к приобретению хавбека Баварии.
Тиаго Алькантара, Getty Images
17 сентября 2020, 12:45
Полузащитник Баварии Тиаго Алькантара может в ближайшее время стать игроком Ливерпуля, сообщает портал The Athletic.
Ливерпуль договорился о переходе с мюнхенским клубом и теперь должен согласовать условия с самим игроком. Ожидается, что сумма трансфера составит около 30 миллионов евро.
Бавария хотела определиться с судьбой испанского хавбека до начала сезона в Бундеслиге, который стартует 18 сентября.
В прошлом сезоне 29-летний игрок провел 39 поединков в футболке "красных", отличившись тремя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль намерен сохранить Марко Груйича в команде до января.