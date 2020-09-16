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Украинский полузащитник получил достойный показатель от EA Sports.

Рулсан Малиновский вошел в десятку лучших исполнителей штрафных ударов в FIFA 21.

Популярный футбольный симулятор не прошел мимо успехов украинского полузащитника и оценил его навык показателем "88", что позволило занять десятую строчку рейтинга.

Первая позиция досталась Лионедю Месси — у аргентинца показатель составил 94. Примечательно, что на второй позиции расположился Дани Парехо (93), а также разработчики не забыли о Сенсуке Накамуре (90).

1. Лионель Месси (Барселона) – 94;

2. Дани Парехо (Вильярреал) – 93;

3. Миралем Пьянич (Барселона) – 92;

4. Энис Бардхи (Леванте) – 91;

5. Себастьян Джовинко (Аль-Хилаль) – 91;

6. Сенсуке Накамура (Джубило Ивата) – 90;

7. Неймар (ПСЖ) – 89;

8. Джеймс Уорд-Прауз (Саутгемптон) – 89;

9. Роберт Сков (Хоффенхайм) – 89;

10. Руслан Малиновский (Аталанта) – 88.

Напомним, что Малиновский в 2020 году забил больше всех из-за штрафной в ТОП-5 лигах Европы.