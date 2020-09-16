Руслан Малиновский, фото getty images
16 сентября 2020, 22:56
Рулсан Малиновский вошел в десятку лучших исполнителей штрафных ударов в FIFA 21.
Популярный футбольный симулятор не прошел мимо успехов украинского полузащитника и оценил его навык показателем "88", что позволило занять десятую строчку рейтинга.
Первая позиция досталась Лионедю Месси — у аргентинца показатель составил 94. Примечательно, что на второй позиции расположился Дани Парехо (93), а также разработчики не забыли о Сенсуке Накамуре (90).
1. Лионель Месси (Барселона) – 94;
2. Дани Парехо (Вильярреал) – 93;
3. Миралем Пьянич (Барселона) – 92;
4. Энис Бардхи (Леванте) – 91;
5. Себастьян Джовинко (Аль-Хилаль) – 91;
6. Сенсуке Накамура (Джубило Ивата) – 90;
7. Неймар (ПСЖ) – 89;
8. Джеймс Уорд-Прауз (Саутгемптон) – 89;
9. Роберт Сков (Хоффенхайм) – 89;
10. Руслан Малиновский (Аталанта) – 88.
Напомним, что Малиновский в 2020 году забил больше всех из-за штрафной в ТОП-5 лигах Европы.