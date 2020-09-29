Англия

Португалец поделился впечатлениями от матча с "канонирами".

Полузащитник Диогу Жота прокомментировал результат матча с Арсеналом (3:1) и дебютный гол в составе Ливерпуля.

"Невероятное чувство. Мне бы очень хотелось, чтобы это случилось при заполненном стадионе, но я рад, что поучаствовал в победе команды.

Тренер сказал мне продолжать прессинговать соперника, легко обращаться с мячом и делать то, что я привык делать. Играть в хороший футбол и прессинговать соперника.

Первый гол всегда самый сложный, важно продолжать в том же духе. Я уже забил один гол, теперь хочу больше.

Мы находимся лишь в начале сезона, прошло три матча. Мы хотим набирать по три очка в каждом следующем матче", – приводит слова Жоты BBC.