Англия

Лестер заплатит за защитника Уэсли Фофана рекордную в истории Сент-Этьена сумму.

В ближайшее время центральный защитник Уэсли Фофана будет объявлен игроком Лестера — сообщил официальный сайт Сент-Этьена.

Финансовые детали трансфера 19-летнего француза ивуарийского происхождения не сообщаются, но Сент-Этьен уже похвастался, что это будет крупнейшая продажа в истории клуба.

Воспитанник Сент-Этьена третий сезон привлекается к играм первой команды, и сейчас на его счету 29 матчей и 2 гола во всех турнирах.