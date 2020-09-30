Лестер заплатит за защитника Уэсли Фофана рекордную в истории Сент-Этьена сумму.
Уэсли Фофана, фото ФК Сент-Этьен
30 сентября 2020, 09:35
В ближайшее время центральный защитник Уэсли Фофана будет объявлен игроком Лестера — сообщил официальный сайт Сент-Этьена.
Финансовые детали трансфера 19-летнего француза ивуарийского происхождения не сообщаются, но Сент-Этьен уже похвастался, что это будет крупнейшая продажа в истории клуба.
Воспитанник Сент-Этьена третий сезон привлекается к играм первой команды, и сейчас на его счету 29 матчей и 2 гола во всех турнирах.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Фофана
в 10 миллионов евро. Французские СМИ считают
, что сумма сделки 35 миллионов плюс еще 5 в виде бонусов.