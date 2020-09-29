Англия

Football.ua подводит итоги очередного тура английской Премьер-лиги.

Уже традиционно каждый тур чемпионата Англии насыщен событиями, и этот — не исключение.

3-й тур:

Финальный свисток не помеха для МЮ

Ух, насколько это был не день Брайтона! Коллектив Грэма Поттера провел очень хороший поединок против Манчестер Юнайтед, имел свои моменты, что уж и говорить, если четыре раза каркас ворот спасал "красных дьяволов" от пропущенного мяча? Трижды не повезло одному Леандро Троссарду!

Брайтон, казалось бы, чуть ли не героически вырвал ничью в концовке встречи, но на этом неудачи не завершились. "Чайки" отбились и арбитр дал финальный свисток, но еще ничего не было завершено. Рефери подсказали, что в штрафной Брайтона было нарушение, за что потом был назначен пенальти и его успешно реализовал Бруну Фернандеш. 2:3 — не позавидуешь Брайтону. Вероятно, менее обидно было проиграть, не показав столь хорошую игру в атаке.

В тот день Манчестер Юнайтед повезло уйти с поля с тремя очками в активе, но по игре — ближе к победе были именно "чайки". Счет на табло, но если коллектив Оле-Гуннара Солскьяера до закрытия трансферного окна не сделает 1-2 подписания, и не улучшит свою игру — быть беде.

Оборона Челси не у дел даже с Тиаго Силвой

На бразильского центрбека покладываются большие надежды, что, наконец, в центре обороны появился лидер, который будет всеми руководить. Ошибка против Вест Бромвича ничего не меняет — с кем не бывает, упасть на ровном месте, что мог бы подтведить Стивен Джеррард. Первый блин в АПЛ в качестве капитана Челси для Силвы вышел комом.

По-прежнему не стабилен Маркос Алонсо, оборонительные действия Андреаса Кристенсена вызывают вопросы при первом голе. Возможно, там и лучше мог сыграть Вилли Кабальеро, но в целом к 39-летнему футболисту нет претензий — два других гола залетели в ворота "синих" не по его вине. Но и тут стоит отметить — когда отсутствует Кепа Аррисабалага на поле, то все равно как-то спокойней на душе.

Челси стоит ожидать возвращений Зиеша и Пулишича, полной готовности Чилвелла и хотя бы 1,5-2 месяца дать на сыгранность. Тяжело требовать от тренера результата без полноценной предсезонной подготовки. Возможно, не помешал бы и опорный полузащитник, ведь Канте больше выполняет функции "бокс-ту-бокс", что не исключает появление Деклана Райса.

Манчестер Сити бит на Этихаде

Поединок Сити — Лестер вышел насыщенным на события. Не каждый день "лисы" умудряются забивать пять голов на Этихаде, а три из них — с пенальти. Но по одиннадцатиметровым вопросов нет никаких — чуть ли не все нарушения в штрафной Манчестер Сити совершал в одном и том же стиле, наступая на одни и те же грабли.

По игре Лестер смотрелся неплохо, но с этим категорически не согласен Пеп Гвардиола:

"Мы хорошо отыграли в первом тайме, быстро забили гол. Лестер очень глубоко защищался, было непросто. Мы занервничали и допустили три пенальти в наши ворота, а когда такое происходит, выиграть не получится. Я не знаю, сколько моментов они создали".

"Футболисты нервничали из-за того, что не получалось создать моменты. Лестер не хотел играть, они хотели только контратаковать. Мы знали, что не создадим много шансов, знали, что будет сложно. Даже при счете 5:2 Лестер был в своей штрафной и оборонялся".

Откровенно говоря, абсурдное заявление Гвардиолы в лучших традициях Жозе Моуриньо. Лестер заслужил победу и показал футбол, позволивший набрать три очка. Ну а испанскому специалисту остается надеяться, что Рубен Диаш усилит оборонные редуты его команды.

Арсенал не смог противостоять Ливерпулю

Последние две игры между этими командами завершались победами "канониров" — сначала в Премьер-лиге, когда у Ливерпуля, откровенно говоря, уже не было мотивации — "красные" решили свою основную задачу — выиграли чемпионский титул, а поэтому гнаться за тремя очками сломя голову не было смысла.

Вторая победа — в Суперкубке Англии, хоть в основное время была ничья, а итоговая виктория была достигнута в серии послематчевых пенальти.

Арсенал старался выходить в атаку через короткий пас, и порой это была не лучшая затея — соперник перехватывал мяч в опасной зоне. "Канонирам" иногда везло — как в случае с "подарком" от Эндрю Робертсона, который сразу же был наказан за нерасторопность. Ливерпуль практически сразу отыгрался, а одним из автором гола стал тот же Робертсон — ему явно стало спокойнее на душе после этого.

Во втором тайме Арсенал хоть и не так много атаковал, но имел один момент, когда мог делать счет в игре равным — но Александр Ляказетт не сумел переиграть Алиссона во второй раз за игру. А вышедший на замену новичок "красных" Диогу Жота установил окончательный счет в игре — 3:1.

Одной строкой:

Тоттенхэм допустил осечку. Очень обидную, на самом деле. "Шпоры" полностью переиграли своего оппонента, имели множество моментов, не реализовали свои эпизоды, а исъод встречи решила рука в штрафной площадке Тоттенхэма. При этом, Эрик Дайер не намеревался подыграть себе рукой, а лишь по нечастному случаю мяч отлетел таким образом. 1:1 — обидная осечка на фоне хорошей игры, но "шпоры" сами виноваты — моменты, чтобы забить второй гол и закрыть игру, были.

Эвертон снова на коне. "Ириски" добыли третью победу подряд в трех турах, и снова отмечаем, как расцветает Доминик Калверт-Льюин под руководством Карло Анчелотти.

У Бернли могут возникнуть проблемы. Если в прошлом сезоне "бордовые" уверенно финишировали и угрозы вылета не было, то в нынешнем все может быть не так гладко, особенно, если уйдет Джеймс Тарковски. По слухам, англичанин не играл против Саутгемптона из-за желания сменить клуб — в нем заинтересованы Лестер и Вест Хэм.

Шеффилд Юнайтед пока без голов, у Лидса — первый клиншит. Подопечные Криса Уайлдера не могут "проснуться", а вот "павлины", после двух результативных встреч, сыграли скромно, с одним голом, но в свои не пропустили. Стоит отметить Патрика Бэмфорда, который забил в третьем матче кряду.

Вест Хэм разобрал Вулверхэмптон. Непривычно видеть, что "волки" проигрывают своему сопернику, да еще и так разгромно! "Молотобойцы" показали себя с лучшей стороны, но, к сожалению, Андрей Ярмоленко на поле так и не появился — даже с замены.

Фулхэм идет на повторение позапрошлого сезона? 10 голов в трех турах — оборона "дачников" трещит по швам. Коллектив Скотта Паркера на данный момент не готов к реалиям АПЛ и им нужно усилить защиту до закрытия трансферного окна.

4-й тур:

Александр Савельев, Football.ua