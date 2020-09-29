Football.ua подводит итоги очередного тура английской Премьер-лиги.
Уже традиционно каждый тур чемпионата Англии насыщен событиями, и этот — не исключение.
3-й тур:
26 СЕНТЯБРЯ 2020
27 СЕНТЯБРЯ 2020
28 СЕНТЯБРЯ 2020
Финальный свисток не помеха для МЮ
Ух, насколько это был не день Брайтона! Коллектив Грэма Поттера провел очень хороший поединок против Манчестер Юнайтед, имел свои моменты, что уж и говорить, если четыре раза каркас ворот спасал "красных дьяволов" от пропущенного мяча? Трижды не повезло одному Леандро Троссарду!
Брайтон, казалось бы, чуть ли не героически вырвал ничью в концовке встречи, но на этом неудачи не завершились. "Чайки" отбились и арбитр дал финальный свисток, но еще ничего не было завершено. Рефери подсказали, что в штрафной Брайтона было нарушение, за что потом был назначен пенальти и его успешно реализовал Бруну Фернандеш. 2:3 — не позавидуешь Брайтону. Вероятно, менее обидно было проиграть, не показав столь хорошую игру в атаке.
В тот день Манчестер Юнайтед повезло уйти с поля с тремя очками в активе, но по игре — ближе к победе были именно "чайки". Счет на табло, но если коллектив Оле-Гуннара Солскьяера до закрытия трансферного окна не сделает 1-2 подписания, и не улучшит свою игру — быть беде.
Оборона Челси не у дел даже с Тиаго Силвой
На бразильского центрбека покладываются большие надежды, что, наконец, в центре обороны появился лидер, который будет всеми руководить. Ошибка против Вест Бромвича ничего не меняет — с кем не бывает, упасть на ровном месте, что мог бы подтведить Стивен Джеррард. Первый блин в АПЛ в качестве капитана Челси для Силвы вышел комом.
По-прежнему не стабилен Маркос Алонсо, оборонительные действия Андреаса Кристенсена вызывают вопросы при первом голе. Возможно, там и лучше мог сыграть Вилли Кабальеро, но в целом к 39-летнему футболисту нет претензий — два других гола залетели в ворота "синих" не по его вине. Но и тут стоит отметить — когда отсутствует Кепа Аррисабалага на поле, то все равно как-то спокойней на душе.
Челси стоит ожидать возвращений Зиеша и Пулишича, полной готовности Чилвелла и хотя бы 1,5-2 месяца дать на сыгранность. Тяжело требовать от тренера результата без полноценной предсезонной подготовки. Возможно, не помешал бы и опорный полузащитник, ведь Канте больше выполняет функции "бокс-ту-бокс", что не исключает появление Деклана Райса.
Манчестер Сити бит на Этихаде
Поединок Сити — Лестер вышел насыщенным на события. Не каждый день "лисы" умудряются забивать пять голов на Этихаде, а три из них — с пенальти. Но по одиннадцатиметровым вопросов нет никаких — чуть ли не все нарушения в штрафной Манчестер Сити совершал в одном и том же стиле, наступая на одни и те же грабли.
По игре Лестер смотрелся неплохо, но с этим категорически не согласен Пеп Гвардиола:
"Мы хорошо отыграли в первом тайме, быстро забили гол. Лестер очень глубоко защищался, было непросто. Мы занервничали и допустили три пенальти в наши ворота, а когда такое происходит, выиграть не получится. Я не знаю, сколько моментов они создали".
"Футболисты нервничали из-за того, что не получалось создать моменты. Лестер не хотел играть, они хотели только контратаковать. Мы знали, что не создадим много шансов, знали, что будет сложно. Даже при счете 5:2 Лестер был в своей штрафной и оборонялся".
Откровенно говоря, абсурдное заявление Гвардиолы в лучших традициях Жозе Моуриньо. Лестер заслужил победу и показал футбол, позволивший набрать три очка. Ну а испанскому специалисту остается надеяться, что Рубен Диаш усилит оборонные редуты его команды.
Арсенал не смог противостоять Ливерпулю
Последние две игры между этими командами завершались победами "канониров" — сначала в Премьер-лиге, когда у Ливерпуля, откровенно говоря, уже не было мотивации — "красные" решили свою основную задачу — выиграли чемпионский титул, а поэтому гнаться за тремя очками сломя голову не было смысла.
Вторая победа — в Суперкубке Англии, хоть в основное время была ничья, а итоговая виктория была достигнута в серии послематчевых пенальти.
Арсенал старался выходить в атаку через короткий пас, и порой это была не лучшая затея — соперник перехватывал мяч в опасной зоне. "Канонирам" иногда везло — как в случае с "подарком" от Эндрю Робертсона, который сразу же был наказан за нерасторопность. Ливерпуль практически сразу отыгрался, а одним из автором гола стал тот же Робертсон — ему явно стало спокойнее на душе после этого.
Во втором тайме Арсенал хоть и не так много атаковал, но имел один момент, когда мог делать счет в игре равным — но Александр Ляказетт не сумел переиграть Алиссона во второй раз за игру. А вышедший на замену новичок "красных" Диогу Жота установил окончательный счет в игре — 3:1.
Одной строкой:
Тоттенхэм допустил осечку. Очень обидную, на самом деле. "Шпоры" полностью переиграли своего оппонента, имели множество моментов, не реализовали свои эпизоды, а исъод встречи решила рука в штрафной площадке Тоттенхэма. При этом, Эрик Дайер не намеревался подыграть себе рукой, а лишь по нечастному случаю мяч отлетел таким образом. 1:1 — обидная осечка на фоне хорошей игры, но "шпоры" сами виноваты — моменты, чтобы забить второй гол и закрыть игру, были.
Эвертон снова на коне. "Ириски" добыли третью победу подряд в трех турах, и снова отмечаем, как расцветает Доминик Калверт-Льюин под руководством Карло Анчелотти.
У Бернли могут возникнуть проблемы. Если в прошлом сезоне "бордовые" уверенно финишировали и угрозы вылета не было, то в нынешнем все может быть не так гладко, особенно, если уйдет Джеймс Тарковски. По слухам, англичанин не играл против Саутгемптона из-за желания сменить клуб — в нем заинтересованы Лестер и Вест Хэм.
Шеффилд Юнайтед пока без голов, у Лидса — первый клиншит. Подопечные Криса Уайлдера не могут "проснуться", а вот "павлины", после двух результативных встреч, сыграли скромно, с одним голом, но в свои не пропустили. Стоит отметить Патрика Бэмфорда, который забил в третьем матче кряду.
Вест Хэм разобрал Вулверхэмптон. Непривычно видеть, что "волки" проигрывают своему сопернику, да еще и так разгромно! "Молотобойцы" показали себя с лучшей стороны, но, к сожалению, Андрей Ярмоленко на поле так и не появился — даже с замены.
Фулхэм идет на повторение позапрошлого сезона? 10 голов в трех турах — оборона "дачников" трещит по швам. Коллектив Скотта Паркера на данный момент не готов к реалиям АПЛ и им нужно усилить защиту до закрытия трансферного окна.
4-й тур:
03 ОКТЯБРЯ 2020
Александр Савельев, Football.ua