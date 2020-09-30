Англия

"Красные дьяволы" попытаются подписать француза.

Манчестер Юнайтед включился в борьбу за нападающего Барселоны Усмана Дембеле, сообщает Sky Sports.

Английский клуб переключился на француза после неудачи в переговорах с Боруссией Дортмунд по Джейдону Санчо. "Красные дьяволы" попытаются договориться с каталонцами об аренде 23-летнего игрока.

Действующий контракт Дембеле с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.

В новом сезоне нападающий провел один поединок в футболке "сине-гранатовых", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также может арендовать нападающего Реала Луку Йовича.