"Красные дьяволы" попытаются подписать француза.
Усман Дембеле, Getty Images
30 сентября 2020, 14:58
Манчестер Юнайтед включился в борьбу за нападающего Барселоны Усмана Дембеле, сообщает Sky Sports.
Английский клуб переключился на француза после неудачи в переговорах с Боруссией Дортмунд по Джейдону Санчо. "Красные дьяволы" попытаются договориться с каталонцами об аренде 23-летнего игрока.
Действующий контракт Дембеле с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.
В новом сезоне нападающий провел один поединок в футболке "сине-гранатовых", не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также может арендовать нападающего Реала Луку Йовича.