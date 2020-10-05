Англия

Главный тренер манкунианцев прокомментировал игру против Тоттенхэма.

В четвертом туре Премьер-лиги МЮ на Олд Траффорд проиграл Тоттенхэму 1:6.

"Это унизительно, и я должен сказать, что это моя вина. Это не Манчестер Юнайтед. Матчи не выиграть, допуская индивидуальные погрешности, ошибки и выдавая такие выступления", — цитирует Солскьяера Sky Sports.

"Мы и близко не были достаточно хороши. Сегодня был наш худший день. Большего и сказать не могу. Когда проигрываешь так, нужно посмотреть на себя в зеркало".

"Когда матч начался (МЮ повел 1:0 на 2-й минуте – прим.), можно было подумать, что игра складывается по нашему сценарию. Но мы принимали неудачные решения и оказалось, что проигрываем в счете в два или три мяча".

"Когда ты уступаешь 1:2, у тебя есть шанс. 1:3 минуту спустя это тяжело. А при 1:4 речь идет о характере и личности. Нам нужно было закрыть их дорогу к воротам, но мы не проявили никакой агрессии. Сегодня многое было неправильно. Нам нужно все проанализировать".

Также Солскьяер раскритиковал поведение хавбека Тоттенхэма Эрика Ламелы, который "помог" Антони Мартиалю заработать красную карточку.

Манчестер Юнайтед проиграл в двух стартовых домашних играх чемпионата. В последний раз такое с "красными дьяволами" случалось еще в 1986 году.