Англия

Форвард Тоттенхэма оформил это достижение в матче против Манчестер Юнайтед.

В матче четвертого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм игрок гостей Сон Хын Мин оформил уникальное достижение — сообщает корейское издание Naver Sports.

Оформив дубль во время феерической победы Тоттенхэма, форвард стал первым корейцем, записавшим на свой счет 100 голов в пяти ведущих чемпионатах Европы.

На счету Сона 20 голов за Гамбург, 21 за Байер и 59 за Тоттенхэм.

Перед началом матча игрок «шпор» делил рекорд результативности для корейцев в Топ-5 европейских чемпионатов с легендарным Чха Бом Гыном, на рубеже 70-х-80-х выступавшим за Айнтрахт Ф и Байер — 98 голов.