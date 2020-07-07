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Стала известна символическая сборная азиатских футболистов.

Азиатская конфедерация футбола составила символическую сборную азиатских футболистов за всю историю, что выступали на чемпионатах мира.

В нее попали исполнители из Саудовской Аравии, Японии и Южной Кореи.

Символическая сборная определялась по результатам голосования среди болельщиков:

Голкипер: Мохамед Аль-Дейя (Саудовская Аравия).

Защитники: Абдулла Зобромауи (Саудовская Аравия), Юто Нагатомо (Япония), Ли Ен-Пхе, Хон Мен-Бо (Южная Корея)

Полузащитники: Пак Чжи-Сон (Южная Корея), Фуад Анвар (Саудовская Аравия), Хидетоси Наката, Кейсуке Хонда (Япония).

Форварды: Сами Аль-Джабер (Саудовская Аравия), Сон Хын-Мин (Южная Корея).