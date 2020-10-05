Англия

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро скоро вернется на поле.

Процесс восстановления Серхао Агуэро вступил в завершающую фазу. Сам нападающий Манчестер Сити в своем Твиттере сообщил о том, что вернулся к тренировкам.

Агуэро травмировал колено еще в начале лета. Потребовалась операция и сам процесс восстановления шел довольно медленно.

В нынешнем сезоне без Куна Манчестер Сити обыграл Вулверхэмптон (3:1), был уничтожен Лестером (2:5) и не смог справиться с Лидсом (1:1).

Сити уже на 8 очков отстает от лидирующего Эвертона, но имеет игру в запасе