Полузащитник Арсенала Месут Озил в социальной сети Twitter решил ответить на некоторые вопросы болельщиков.

Один из фанатов попросил 31-летнего немца оценить вероятность своего перехода в Тоттенхэм, который является принципиальным и непримиримым соперником "канониров".

Вопрос звучал следующим образом: "Если тебе бы предоставили выбор между завершением карьеры и трансфером в Тоттенхэм, что ты бы выбрал?"

"Если бы я не хотел выигрывать трофеи, то перешел бы туда", — иронично ответил болельщику Месут Озил.

If I don’t want to win a cup, I should go there 🏆😉 #YaGunnersYa❤️#AskMesut https://t.co/j6O0l7nV0P