Игрок Арсенала подшутил над принципиальным соперником своего клуба.
Месут Озил, Getty Images
09 сентября 2020, 21:21
Полузащитник Арсенала Месут Озил в социальной сети Twitter решил ответить на некоторые вопросы болельщиков.
Один из фанатов попросил 31-летнего немца оценить вероятность своего перехода в Тоттенхэм, который является принципиальным и непримиримым соперником "канониров".
Вопрос звучал следующим образом: "Если тебе бы предоставили выбор между завершением карьеры и трансфером в Тоттенхэм, что ты бы выбрал?"
"Если бы я не хотел выигрывать трофеи, то перешел бы туда", — иронично ответил болельщику Месут Озил.
Напомним, Озил на данный момент зарабатывает 18,2 миллиона фунтов в год и является самым высокооплачиваемым игроком Арсенала, но при этом он не попадает в заявку команды Микеля Артеты. "Канониры" хотят расстаться с немцем, но тот намерен отработать свой контракт до конца.