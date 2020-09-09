Англия

Игрок Арсенала подшутил над принципиальным соперником своего клуба.

Полузащитник Арсенала Месут Озил в социальной сети Twitter решил ответить на некоторые вопросы болельщиков.

Один из фанатов попросил 31-летнего немца оценить вероятность своего перехода в Тоттенхэм, который является принципиальным и непримиримым соперником "канониров".

Вопрос звучал следующим образом: "Если тебе бы предоставили выбор между завершением карьеры и трансфером в Тоттенхэм, что ты бы выбрал?"

"Если бы я не хотел выигрывать трофеи, то перешел бы туда", — иронично ответил болельщику Месут Озил.

If I don’t want to win a cup, I should go there 🏆😉 #YaGunnersYa❤️#AskMesut https://t.co/j6O0l7nV0P — Mesut Özil (@MesutOzil1088) September 9, 2020

Напомним, Озил на данный момент зарабатывает 18,2 миллиона фунтов в год и является самым высокооплачиваемым игроком Арсенала, но при этом он не попадает в заявку команды Микеля Артеты. "Канониры" хотят расстаться с немцем, но тот намерен отработать свой контракт до конца.