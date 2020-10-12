Похоже, что в январе "молотки" не будут предпринимать попыток подписать Николая Матвиенко.
Крэйг Доусон, Getty Images
12 октября 2020, 16:22
Центральный защитник Уотфорда Крэйг Доусон может продолжить карьеру в Вест Хэме. Клубы находятся на продвинутой стадии переговоров по трансферу игрока, сообщает Sky Sports.
В случае ухода Доусона Уотфорд постарается подписать Джо Беннетта из Кардиффа. Трансферное окно для внутренних переходов в Англии открыто до 16 октября.
Ранее Вест Хэм хотел укрепить центр защиты Джеймсом Тарковски из Бернли, а среди альтернатив были защитник Шахтера Николай Матвиенко и Уэсли Фофана из Сент-Этьенна, который ушел в Лестер.
Также "молотки" согласовали трансфер вингера Брентфорда Саида Бенрахма – после того, как Борнмут ответил отказом на предложение по Джошуа Кингу.