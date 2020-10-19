Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп как всегда остроумен.

Ван Дейк травмировался в матче с Эвертоном (2:2) в столкновении с голкипером Джорданом Пикфордом. Нидерландский центрбек прошел медицинское обследование, которое выявило разрыв крестообразных связок колена.

В ближайшее время 29-летний игрок перенесет операцию, а его восстановление может занять семь-восемь месяцев.

Несмотря на травму основного защитника и одного из лидеров команды тренер Ливерпуля Юрген Клопп сохраняет оптимизм.

"Мы будем ждать Ван Дейка примерно так же, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы", — вот так прокомментировал немец травму Вирджила.

Отметим, что Футбольная ассоциация Англии не стала наказывать голкипера Эвертона Джордана Пикфорда за подкат против ван Дейка, который привел к травме.