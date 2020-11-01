Англия

"Красные" могут пригласить украинца в команду.

Руководство Ливерпуля сообщило главному тренеру команды Юргену Клоппу, что клуб может позволить себе приобрести центрального защитника в январское трансферное окно, утверждает 90min.

Напомним, центрбек "красных" Вирджил ван Дейк вылетел как минимум на 6-7 месяцев. Таким обзаром, среди игроков основы у Ливерпуля остается лишь Джо Гомес и Жоэль Матип.

По данным источника, среди игроков, попавших в шорт-лист клуба, оказался и игрок Шахтера Николай Матвиенко. Также в списке находятся Озан Кабак, Жуль Кунде, Дайот Упамекано и Пау Торрес. Ожидается, что на покупку центрбека Ливерпуль выделит около 40 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что в сферу интересов чемпиона Англии также попал полузащитник Норрчепинга Исак Бергманн Йоханнессон.