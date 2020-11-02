Англия

Главный тренер "канониров" дал комментарий после матча.

Гол Пьера-Эмерика Обамеянга принес Арсеналу победу над Манчестер Юнайтед в поединке седьмого тура АПЛ. Микель Артета остался доволен своими подопечными и отметил важность гола для Обмеянга.

"Я очень рад, потому что мы играли очень смело и индивидуально сильно. Они сыграли по очень сложной схеме. Мы могли забить дважды в первом тайме, и когда мы забили гол, мы должны были справляться с сильным давлением соперник. Выступление каждого игрока Арсенала сегодня было на высоте.

"Сухая" серия Обамеянга? Я рад, что все закончилось. Каждому нападающему нужны голы, и в эти моменты мы должны создавать больше для него. Он забил решающий гол, и это поднимет его уверенность", — приводит слова испанца BBC.

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