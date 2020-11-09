Англия

Менеджер прокомментировал поражение на Эмирейтс.

Главный тренер Арсенала Микель Артета дал свою оценку поединку АПЛ, в котором его команда дома проиграла Астон Вилле (0:3).

"Мы выступали ниже наших стандартов, и я должен сказать, что впервые вижу, чтобы мы так играли, мы не были командой.

Я беру на себя полную ответственность. Мы не начали достаточно хорошо. Когда мы создавали моменты, мы не попадали в цель. Я несу ответственность за то качество, которое демонстрирует команда, и это моя работа исправить ситуацию.

Разочарование. Требуется много времени, чтобы набрать обороты, построить образ мышления у игроков, и когда возникает что-то подобное, это трудно принять, но в трудный момент вы узнаете больше, чем в позитивный момент, и я хочу посмотреть, как мы отреагируем ", — приводит слова Артеты Goal.

Напомним, что по итогам восьмого тура английской Премьер-лиги турнирную таблицу возглавил Лестер.