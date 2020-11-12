Французский полузащитник больше не нужен "красным дьяволам".
Манчестер Юнайтед решился на продажу Поля Погба в ближайшее трансферное окно, сообщает TalkSport.
Оле-Гуннар Солскьяер больше не нуждается в французском полузащитнике, которого не может использовать в связке с Бруну Фернандешем.
В минувшем сезоне Поль Погба провел 22 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.
Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед отказался повышать заработную плату французскому полузащитнику.